كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. هاني سلامة يتصدر الترند بـ"قمر هادي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل "قمر هادي"، للمخرج رؤوف عبد العزيز، والتى شهدت أحداثا مثيرة ومشوقة، حيث أظهار صناع العمل أن الطفلة "فيروز" – ريم عبد القادر أنها قتلت كلبها، بعد خنقه بمخدتها، كما استعرضت الحلقة أنها مصابة بمرض نفسى، لما شاهدته من أحداث مر بها والدها "هادى ابو المكارم" – هانى سلامة .

وكان المخرج رؤوف عبد العزيز قد اكتشف موهبة هذه الطفلة قبل بدء تصوير المسلسل قمر هادي، والحقها بورشة إعداد ممثل أثناء التحضيرات الاولى للعمل ، حتى زيادة موهبتها وتقدم الدور بمزيداً من الروعة .

يذكر أن مسلسل "قمر هادي"، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز،، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة: هاني سلامة وداليا مصطفى، ويسرا اللوزي، ومحسن محيي الدين، ونورهان ومريم حسن، وهادي الجيار وحمزة العيلي ومؤمن نور وهاجر عفيفي وآية سماحة ومحمد علاء وعزوز عادل وهايدى رفعت، وكريم سرور وياسمين ورحاب عرفة، وأخرون.