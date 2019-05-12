وفاة بطل مصارعة شهير بعد تعرضه لازمة قلبية على الحلبة امام الجمهور… فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 12 مايو 2019 12:57 مساءً - توفي سيلفر كينغ، بطل العالم للمصارعة سابقًا، بعد تعرضه لأزمة صحية داخل حلبة مصارعة أثناء قيامه بعرض في لندن.

ولفظ المصارع، البالغ من العمر 51 عامًا واسمه الحقيقي سيزار بارون، أنفاسه في أعقاب تعرضه لأزمة قلبية، خلال عرض في شرق لندن، مساء السبت، أمام جمهور مرعوب، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة ”ديلي ميل“.

كان بارون، 51 عامًا، يشارك في نزال قتال حر بمركز راوند هاوس في حي كامدين شمالي العاصمة البريطانية، أثناء مصارعة خوبينتود جيريرا، حين تعرض للإغماء.

ووفقًا للمتواجدين في الحلبة، فإن المشاركين لم يدركوا ما يعانيه سيلفر كينجغ في البداية وأن هناك مشكلة بعد أن انهار إثر ركلة إلى جانب جسده أثناء مواجهته للمصارع السابق في WWE، وعندما فشل في التعافي، هرع فريق من الأطباء إلى المسرح.

وقال أحد الحاضرين لصحيفة ”كامدن نيو جورنال“: ”اعتقدنا أن سقوطه جزء من العرض في البداية، لكنه لم يستيقظ بعد ذلك، ثم هرع الفريق الطبي إلى المسرح“. ”تم طرد الجميع، وكان هناك الكثير من رجال الشرطة وسيارات الإسعاف“. وقالت خدمة إسعاف لندن إن المسعفين وصلوا بعد خمس دقائق من الاتصال بهم، لكن المصارع أعلنت وفاته في مكان الحادث.