نادين نسيب نجيم تحسم المنافسة الرمضانية من الأيام الأولى

متابعة بتجــــــــــــرد: تعيش النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم حالة من النجاح الاستثنائي بعد الأصداء الإيجابية التي تلقتها مع عرض أولى حلقات مسلسلها الرمضاني لهذا العام “خمسة ونص” وتصدّره المراتب الأولى من حيث نسب المشاهدة التلفزيونية.
ومع عرض كل حلقة جديدة من العمل، يتصدّر اسم “نادين نسيب نجيم” الترند التويتري في لبنان، سوريا، المملكة العربية السعودية، المغرب، مصر وعدد كبير من البلدان العربية، لتثبت بذلك تفوقها في سباق دراما رمضان للسنة السادسة على التوالي.
هذا ويحصد المسلسل يوميًا كمًا هائلًا من التعليقات تحت هاشتاغ “خمسة ونص” الذي لم يفارق قائمة العبارات الأكثر تداولًا إلكترونيًا في الوطن العربي.
ويشارك في بطولة مسلسل “خمسة ونص” إلى جانب نادين نسيب نجيم، النجمان قصي خولي ومعتصم النهار، والعمل من تأليف إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.
تجدر الإشارة إلى أن شارة “خمسة ونص” والتي تحمل اسم “يا بتفكر يا بتحس”، تقدّمها النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب وحققت رواجًا واسعًا وأكثر من خمسة ملايين مشاهدة.
لمشاهدة فيديو شارة “يا بتفكر يا بتحس” لمسلسل “خمسة ونص”:
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