كارول سماحة نجمة استثنائية بفضاء النهضة في موازين

متابعة بتجـــــــــــرد: ضمن إطار جدولها الصيفي لهذا العام، تستعد النجمة اللبنانية كارول سماحة لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات مهرجان “موازين ايقاعات العالم” في المغرب.
ومن المقرر أن تلتقي كارول الجمهور ومحبّيها في المغرب على مسرح النهضة يوم 21 حزيران/يونيو المقبل حيث ستقدّم مجموعة كبيرة من أجمل أغنيات أرشيفها الفني الحافل بالنجاحات.
على صعيد آخر، تستعد كارول سماحة، لطرح أغنية جديدة في فترة عيد الفطر وذلك مع بداية موسم الصيف. الأغنية باللهجة المصرية، وهي من كلمات نادر عبدالله، ولم تستقر كارول حتى الآن على الاسم النهائي لها.
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