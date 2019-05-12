الوجه الآخر لـ نيكول سابا..

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت النجمة اللبنانية نيكول سابا عن الإعلان الثاني لحملة “وايت بوينت” الدعائية والتي تتصدّرها في مصر.

وتظهر نيكول في هذا الإعلان بوجه آخر، لم يسبق أن أطلّت به على الجمهور، حيث تكشف عن شخصية ربّة المنزل التي تعيشها بعيدًا عن الشهرة والأضواء، تطبخ وتغسل الأطباء والملابس مستعينة بالأدوات الكهربائية المنزلية الخاصة بماركة “وايت بوينت”.

وكانت نيكول قد أطلّت في الإعلان الأوّل بأكثر من إطلالة فائقة الأنافة فبدت كعادتها بغاية الجمال والأنوثة بمشاهد ولقطات مميّزة نالت استحسان الجمهور.

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تجدر الإشارة إلى أن نيكول سابا تغيب هذا العام عن المشاركة الدرامية في رمضان، وذلك بعد أن اعتذرت عن كل العروض التمثيلية التي تلقتها، وتستعد قريبًا لتقديم أغنية جديدة بعد غياب عن الساحة الغنائية، تتعاون فيها مع الشاعر الغنائي أمير طعيمة، لكنها تتكتّم حتى اللّحظة عن تفاصيلها.

الإعلان الثاني:

الإعلان الأوّل: