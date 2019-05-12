فريق “الزمن الجميل” في حالة تأهب استعدادًا للمهرجان

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May 12, 2019
هلّ علينا شهر رمضان المبارك تزامنًا مع الاجتماع ما قبل الأخير لمهرجان “الزمن الجميل اواردز”، وهذه المرة كانت اجواء الاجتماع مختلفة ومميزة من حيثيات عدة، حيث تم في فيللا رئيس المهرجان الجراح التجميلي الدكتور هراتش سغبزريان الذي دعا كل اعضاء لجنة التحكيم لمهرجانه على الافطار ضمن جو عائلي تلفه المحبة والصداقة الحقة.
بعد الافطار انخرط الجميع بوضع النقاط الرئيسية للعد العكسي للمهرجان، ومن ثم تم قطع قالب الحلوى بأجواء من الالفة وتبادل القفشات والتقاط الصور التذكارية والفيديو، خصوصًا ان الدكتور هراتش كان حريصًا طوال الوقت على بث روح البهجة والهالة الروحانية على مائدته العامرة.
كل فريق”الزمن الجميل” حاليًا في حالة تأهب لإنطلاق الدورة الرابعة من المهرجان والذي سيضم ضيوف مكرمين من لبنان واغلب الدول العربية الشقيقة.
كل عام وانتم بخير و”الزمن الجميل” باستمرارية متفردة.
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