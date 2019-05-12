وفاء موصللي: حرملك لا يشبه حريم السلطان.. والدراما السّوريّة استعادتْ مكانتها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفتْ الفنّانة، وفاء موصللي، عن طقوسها في رمضان، وحياتها ضمن منزلها، وممارسة هواية طبخ الأطعمة الشّهيرة، على المائدة السّوريّة.

وتحدّثتْ موصللي لـ"فوشيا"، أثناء لقائها في إحدى الجلسات الرّمضانيّة، التي تشارك بها، وتتواصل خلالها مع الجمهور بشكل مباشر، عن أعمالها التي تطلّ بها في شهر رمضان المبارك، وكيفيّة تلقّيها ردود فعل الجمهور، والأعمال التي تهتمّ بمتابعتها.

وأعربتْ وفاء موصللي، عن سعادتها بشخصيّتها في مسلسل "حرملك"، إخراج تامر إسحاق، التي أعادتها إلى أجواء المُتعة في العمل، ضمن مسلسل متكامل، يضمّ النّجوم من الوطن العربيّ، إضافة إلى حبّها لشخصيّتها في مسلسل "مسافة أمان"، إخراج الليث حجو.