شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. رامى مالك يحتفل بعيد ميلاده الـ38 ويستمر فى تجاهل السوشيال الميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم النجم العالمي رامى مالك بعيد ميلاده الـ 38 وهو النجم الذي حقق شعبية كبيرة بشتي انحاء العالم من خلال تقديمه أعمال فنية مميزة و مذهلة جعلته في مقدمة النجوم فى عالم هوليوود الملىء بالأسماء المهمة فى صناعة السينما.

والمتعارف عليه أن هناك الكثير من نجوم العالم يستثمرون مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة لكسب المزيد من الشعبية و النجومية ، إلا أن رامى مالك استطاع أن يعتمد فقط على الموهبة و الكاريزما من أجل جذب الكثيرين نحوه متجاهلا تماما الـ social media .

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فإذا قررت أن تفتح الصفحة الشخصية والموثقة لنجم الاوسكار الشهير رامي مالك علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " ستفاجأ أن الصفحة تحتوي فقط على 3 صور الأولى في 2016 و الثانية 2017 و الثالثة 2018 ، أي بمعدل نشر رامى صورة واحدة فقط خلال العام ، في حين تضم الصفحة أكثر من 3 ملايين شخص من محبي و معجبي رامي مالك متمنين أن يشاركهم بعدد من الصور سواء بحياته الشخصية أو بكواليس أعماله وهو الأمر الذي يجعل النجم أقرب لجمهوره .

يذكر أن رامي مالك قدم عددا من الأعمال الفنية الناجحة، ومن أبرزها : "Battleship" و"Ain't Them Bodies Saints" و " Oldboy " و "Buster's Mal Heart"، و غيرهم .