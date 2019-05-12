شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجب يضع مسدسه بوجه هيثم أحمد زكى فى الحلقة 6 من "علامة استفهام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت الحلقة السادسة من مسلسل "علامة استفهام"، باستدعاء "سامح" الطبيب النفسى لـ"نوح الشواف" محمد رجب، لإجراء إحدى الجلسات معه من أجل خروجه من حالته النفسية التى يعانى منها ولكن الجلسة استمرت لمدة طويلة جدا أكثر من المدة المحددة لها.

ودخل عليهم دكتور "محمود" عماد رشاد رئيس المصحة النفسية، وسأل "سامح" عن سبب طول مدة الجلسة، ليفاجآ بـ "نوح" يصوب فى وجهيهما مسدسا، وفى محاولة تهدئته طلب منهم الخروج من المصحة لتنتهى الحلقة عند هذا المشهد لتشويق الجمهور لما سيحدث فى الحلقة المقبلة.

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وسيطر أيضا على الحلقة صراع النساء بين "مروة" جيهان خليل تجاه "رحاب" ميرهان حسين، والتى تحدثت مع "قنديل" إسلام حافظ، وقالت له "البت دى مش سهلة دى راسمة على جواز"، ليرد عليها "قنديل" : هو انتى ليه مش عوزاه يتجوز رغم انى متاكد انك مش بتحبيه، لكن السبب عشان خاطر الفلوس صح"، وذهب بعد ذلك قنديل لشقيقته "صباح" كوكى وطلب منها أن تحاول الإيقاع بـ "جاسر" شقيق "نوح" والزواج منه لينوبهما من الحب جانب.

وشهدت الحلقة أيضا، نشوب مشادات بين "نوح الشواف" محمد رجب، وشقيقه "جاسر" محمد ناصر، داخل الغواصة التى تقام فيها بروفات فرقتهما الموسيقية، وقال "جاسر" لـ "نوح" بأنه يتحدث مثل "النسوان" ودفعه فى صدره، الامر الذى أخرج "نوح عن شعوره" ليقوم بصفعه على وجهه.

يذكر أن مسلسل "علامة استفهام" يعرض على قنوات الحياة وcbc ON E وDmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، نورهان، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.