شكرا لقرائتكم خبر عن "الواد سيد الشحات" الحلقة 6.. شاهد محمود الليثى يغنى "ولا غنخ أمون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة السادسة من مسلسل "الواد سيد الشحات" للنجم أحمد فهمى والذى يتم عرضه على شاشة dmc بشكل حصرى، غناء المطرب الشعبى محمود الليثى أغنية خلال الأحداث بعنوان "ولا غنخ أمون ولا 100 فرعون" أثناء احتفال "الملك خوفو" - محمد ثروت بزفافه على "ريتاج" - هنا الزاهد وسط رقص منهما اضافة إلى سيد" - أحمد فهمى و"فخر" - محمد عبد الرحمن.

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وتعد هذه الأغنية، الثانية والتى يتم غنائها خلال حلقات العمل وذلك بعد غناء أحمد فهمى وهنا الزاهد أغنية بعنوان "جايبين جاتوه" بالطريقة الهندية خلال أحداث الحلقة الثالثة من المسلسل، قبل التحول بعد ذلك الى العصر الفرعونى الذى دارت فيه أخر حلقتين حيث انتقلوا إليه عبر آلة الزمن التى ابتكرها ياسر الطوبجى.

مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا"، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على الحلقات مثل أكرم حسنى، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد ثروت.