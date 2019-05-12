حسن الرداد وعمرو يوسف يلتقيان فى فيلم جديد

رنا صلاح الدين - يتعاون كل من الفنان والنجم المصري حسن الرداد مع مواطنة النجم عمرو يوسف خلال الفترة المقبلة، فى بطولة فيلم جديد ينتمى إلى عالم الأكشن، لتجمع أحداثه بين النجمين لأول مرة فى السينما وهو العمل الذى يراهن عليه الرداد خلال مشواره الفنى.

ومن المقرر أن يخضع الرداد لعدد من التدريبات والتركيزعلى جسده الرياضى للاستعداد للشخصية الذى يقدمها فى العمل والتي تحتاج إلى تمثيل عدد من مشاهد الأكشن والمطاردات الكوميدية التى تتطلب بنيان قوى .

وكانت آخر أعمال الفنان حسن الرداد فيلم “عقدة الخواجة”، الذى تم عرضه فى موسم شم النسيم قبل الماضى، وشارك فى بطولته هنا الزاهد وبيومى فؤاد، وماجد المصرى، وسامية طرابلسى، تأليف هشام ماجد، وشيكو، وإخراج بيترميمى، ودارت أحداثه فى إطار كوميدى أكشن.

وعلى جانب أخر، يعرض للنجم حسن الرداد خلال شهر رمضان 2019 مسلسل “الزوجة 18”، ويشارك في بطولة العمل سلوى خطاب، محمود البزاوي، ناهد السباعي، شيماء سيف، هيدي كرم، محمود الليثي، آية سماحة، كوكي، وإيناس كامل، وغيرهم.

مسلسل “الزوجة 18” من تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، وأشرف على الكتابة السيناريست أمين جمال، وإخراج مصطفى فكري.