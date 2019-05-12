أمير كرارة ونجوم فيلم «كازبلانكا» يحتفلون بانتهاء التصوير .. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن المنتج المصري وليد منصور، عن الانتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة من فيلم «كازابلانكا»، والذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة وعدد من النجوم.

ونشر وليد منصور، صور من احتفال الفنان أمير كرارة، لاحتفال النجوم بانتهاء التصوير مع باقي فريق تصوير الفيلم، وعلق على الصور قائلًا: «الحمد لله كازابلانكا فركش أولا أحب أشكر أخويا وصحبي وصديقي النجم المحترم أمير كرارة وأحب أشكر المخرج المحترف الجامد قوي بيتر ميمي».

وأضاف: «وأشكر الأستاذ المؤلف الكبير هشام هلال علشان دول اللي صدقوا معايا حلم نعمل فيلم أكشن بمواصفات عالمية وصداقنا بعض علشان كده الفيلم الحمد لله هيكون علي مستوي يليق بأمر الله”.

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فيلم “كازابلانكا” بطولة أميرة كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوي وأحمد داش والتركي هاليت أرجنش، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج وليد منصور.

من ناحية أخرى يعرض لأمير كرارة حاليا مسلسل “كلبش 3”، عبر قناتي ON E و MBC4، خلال شهر رمضان.

مسلسل “كلبش 3” تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، وبطولة أحمد عبد العزيز وهشام سليم ويسرا اللوزى وهالة فاخر وأحمد العوضى وإسلام جمال وأميرة العايدى وأحمد إمام ومحمد على رزق وأمانى كمال.