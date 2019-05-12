موسم حافل بانتظار نادر الأتات.. وما هي مفاجأته للجمهور؟

متابعة بتجــــــــــرد: ينتظر النجم اللبناني نادر الأتات موسمًا صيفيًا حافلًا بالحفلات والمهرجانات ينطلق به مع حلول عيد الفطر المبارك، حيث سيكون له لقاءات عدّة ومتتالية مع الجمهور في لبنان وعدد من البلدان العربية.

ويشارك نادر الأتات مرّة جديدة برحلة النجوم البحرية والمقرر أن تنطلق في 21 آب/أغسطس المقبل إلى جانب عدد كبير من الفنانين العرب.

وفي سياق آخر، ينشغل نادر الأتات وبحسب مصادر خاصة بموقعنا بوضع لمساته الأخيرة على أغنية لبنانية راقصة يطرحها في الصيف بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات التي انضم إليها مؤخرًا، وذلك بمثابة هدية منه لجمهوره.

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تجدر الإشارة إلى أن نادر الأتات طرح في الفترة الأخيرة الماضية كليب أغنية “حالة فوضى” وقدّم من خلاله عملًا بمواصفات درامية نال استحسان النقاد والجمهور.

لمشاهدة فيديو كليب “حالة فوضى”: