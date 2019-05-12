فارس كرم في ورشة عمل ويبحث عن الأفضل لجمهوره

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد عودته من جولته الأمريكية الناجحة لهذا العام، دخل النجم اللبناني فارس كرم في ورشة عمل على ألبومه الجديد.

ويعقد فارس كرم في الفترة الراهنة جلسات مكثفة من نخبة من الشعراء والملحنين لاختيار الأغاني التي تناسبه والبدء بوضع الموسيقى الخاصة بها وتسجيلها لاحقًا.

وبحسب مصادر خاصة بموقعنا، يختار فارس أغاني الألبوم بتأنٍ شديد رغبةً منه بتقديم الأفضل لجمهوره الذي ينتظر دائمًا أغنيات “ضاربة”/هيت منه.

وصدر آخر ألبومها فارس كرم في صيف 2018 بعنوان “44:36” وحقق نجاحًا كبيرًا في الأسواق العربية وتضمن باقة من الأغاني المميّزة أبرزها أغنيتي “بدنا نولعا” و”راسي برم” اللتين طرحهما على طريقة الفيديو كليب وأغنية “سمع” المقرر أن يعرض العمل المصوّر الخاص بها بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.