غادة عبد الرازق بطلة من نوع آخر في رمضان هذا العام

متابعة بتجـــــــــرد: تخوض النجمة المصرية غادة عبد الرازق الماراثون الرمضاني لهذا العام بمسلسل “حدوتة مُرة” الذي حقق نجاحًا لافتًا مع عرض أولى حلقاته عبر شاشة “النهار” المصرية.

وما لا يعرفه الجمهور أن غادة عبد الرازق لا تخوض بهذا العمل بطولة جديدة في مسيرتها التمثيلية وحسب، بل تخرج في “حدودته مرّة” بطلة استثنائية في عالم الإنتاج الدرامي، حيث اكملت بنفسها وعلى نفقتها الخاصة انتاج العمل الذي دخل في تحديات مالية كادت توقف تصويره لأكثر من مرّة.

يشارك بجانب غادة عبد الرازق، في مسلسل “حدوتة مُرة” محمد شاهين، أحمد صفوت، عايدة رياض، ولاء الشريف، سلمى أبو ضيف، مايان السيد، والفنان عبد الرحمن أبو زهرة، وهو من تأليف عمرو عبد الحليم وإخراج ياسمين أحمد.

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تجدر الإشارة إلى أن النجمة المصرية أنغام قدّمت شارة المسلسل التي تحمل الاسم نفسه “حدوته مرّة” بصوتها دون أن تحصل على أي أجر، حيث قامت بذلك كهدية منها هي وزوجها الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم الذي ساهم أيضًا في وضع الموسيقى التصويرية للمسلسل.

لمشاهدة فيديو أغنية “حدوتة مرة”: