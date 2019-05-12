أغنية “مشاعر” لـ شيرين عبد الوهاب عُرضت على كارول سماحة ولهذا السبب لم تغنها

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت النجمة اللبنانية كارول سماحة أن أغنية “مشاعر” التي قدّمتها النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب بصوتها كانت قد عُرضت عليها واعتذرت عن غنائها.

وأشارت كارول سماحة خلال حلولها ضيفةً على برنامج “عايشة شو” إلى أن الملحن المصري محمد رحيم أرسلها لها بعد أن كانت قد انتهت من تسجيل أغاني ألبومها، ورغم أنها أعجبتها لم تقدّمها بصوتها.

وتعتبر أغنية “مشاعر” واحدة من أنجح الأغاني التي غنّتها شيرين عبد الوهاب في مسيرتها الفنية وحققت ملايين المشاهدات (ما يقارب 200 مليون مشاهدة) منذ طرحها قبل خمس سنوات.