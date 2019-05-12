متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت النجمة اللبنانية كارول سماحة أن أغنية “مشاعر” التي قدّمتها النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب بصوتها كانت قد عُرضت عليها واعتذرت عن غنائها.
وأشارت كارول سماحة خلال حلولها ضيفةً على برنامج “عايشة شو” إلى أن الملحن المصري محمد رحيم أرسلها لها بعد أن كانت قد انتهت من تسجيل أغاني ألبومها، ورغم أنها أعجبتها لم تقدّمها بصوتها.
وتعتبر أغنية “مشاعر” واحدة من أنجح الأغاني التي غنّتها شيرين عبد الوهاب في مسيرتها الفنية وحققت ملايين المشاهدات (ما يقارب 200 مليون مشاهدة) منذ طرحها قبل خمس سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر أغنية “مشاعر” لـ شيرين عبد الوهاب عُرضت على كارول سماحة ولهذا السبب لم تغنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.