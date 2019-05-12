دنيا سمير غانم تغني باللهجة الخليجية لأول مرة.. وهذه ردّة فعل الجمهور

متابعة بتجــــــــــرد: تخوض النجمة المصرية دنيا سمير غام السباق الدرامي لشهر رمضان هذا العام بمسلسل “بدل الحدوتة ثلاثة”.

وتقدّم دنيا سمير غانم في المسلسل مجموعة من الأغاني التي تطلقها تباعًا في سياق أحداث العمل. وقد أطلقت دنيا حتى لحظة كتابة هذه السطور ثلاث أغنيات، الأولى شارة المسلسل والثانية أغنية “افرحوا للعروسين” بمشاركة شيماء سيف والثالثة أغنية “تعال تعال” التي تقدّم من خلالها لأوّل مرّة اللهجة الخليجية.

وكان لافتًا الإنتشار الواسع الذي حققته الأغنية الخليجية بصوت دنيا “تعال تعال” حيث حصدت أعلى نسبة مشاهدة بين الأغنيات الثلاث بما يقارب المليوني مشاهدة عبر موقع “يوتيوب” الشهير. وقد طالب عدد كبير من الناشطين الإلكترونيين دنيا في أن تقدّم أغاني خليجية أخرى بصوتها. وأغنية “تعال تعال” من كلمات أمير طعيمه وهشام جمال، ألحان هشام جمال وتوزيع مادي.

“بدل الحدوتة ٣” يعرض على قناة cbc حصريًا وهو من إنتاج سينرجي وهشام جمال، وبطولة دنيا سمير غانم، الفنان القدير سمير غانم، محمد سلام، أحمد رزق، بيومي فؤاد، عمر وهبة، شيماء سيف، ومن إخراج خالد الحلفاوي.

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وتنتهي غانم من تصوير مسلسلها “بدل الحدودتة 3” يوم 28 رمضان حيث تقدم “دنيا” من خلال مسلسل “بدل الحدوتة 3” 3 مسلسلات منفصلة، كل منها يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على الـ30 يوما بشهر رمضان.

لمشاهدة فيديو أغنية “تعال تعال”: