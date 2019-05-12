وفاة المخرج الفرنسي جان-كلود بريسو عن 74 عاما

توفي المخرج وكاتب السيناريو الفرنسي جان-كلود بريسو، السبت، في أحد مستشفيات باريس، عن عمر ناهز 74 عاما.



ومن أشهر أفلامه "نوس بلانش" الذي عرض في العام 1989، وقد أشرك فيه للمرة الأولى الفنانة الشابة فانيسا بارادي التي حازت عن دورها فيه جائزة سيزار أفضل موهبة واعدة.



ويدور الفيلم حول تلميذة تفتتن بمدرسها وتقوم علاقة شغف بينهما.

Advertisements

وكان قبل ذلك أخرج فيلم "دو بروي إيه دو فيرور" تناول فيه موضوع الضواحي.

في 2012 فاز بجائزة "الفهد الذهبي" من مهرحان لوكارنو السويسري للسينما عن فيمله "لا فيي دو نول بار".

وقد عرض آخر أفلامه "كو لو ديابل نو زانمبورت" مطلع 2018.