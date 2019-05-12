ماغي بو غصن تثير غضب وغيرة امل عرفة وشكران مرتجى الضحيّة

أطلت الممثلة السورية شكران مرتجى ضمن برنامج “اكلناها” الذي يقدمه الفنان باسم ياخور.

اطلالة شكران لم تمر على خير خاصة بعدما تعرضت لهجوم عنيف على مواقع التواصل عقب رفضها الاجابة على سؤال “ياخور” وهو “من الأهم كممثلة وحضور على الشاشة امل عرفة أو ماغي بوغصن؟”

رفضت الممثلة المتميزة شكران مرتجى ان تختار بين امل وماغي لأن علاقة صداقة تجمعها بهما لذا قررت ان تأكل الطبق الذي لا تحبه من أجل ان تتجنب الاجابة.

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ويبدو ان الفنانة امل عرفة لم يعجبها التزام شكران الصمت وردت بتعليق مطول على حسابها على فايسبوك وقالت:

“وردني قبل قليل أن العزيزة شكران مرتجى بحلقة الامس من برنامج (اكلناها) مع العزيز باسم ياخور طرح عليها سؤال هو عبارة عن مقارنة بيني وبين العزيزة ( ماغي بو غصن) من الناحية الفنية .

ففضلت العزيزة شكران اكل طبق (خبصة) لكي تداري إحراجها امام هكذا سؤال …

انا لو كنت مكانك يا شكران كنت بقول رأيي ورأي ملايين الناس ب (قدرتي الفنية) وبسلط الضو أيضًا على قدرة ماغي بو غصن (الفنية) وبقول انا متأكدة انو ماغي مارح تزعل من رأيي لأنو هي حقيقة …

وصدقاً ساعتا لا ماغي بو غصن رح تزعل ولا شركة جمال سنان رح تشن الحرب عليك..

لانك كنتي كبرتي كتير بجوابك…

بس بطمنك انت كبيرة بقلبي ورح تبقي كيف ما كان (تقييمك) لقدراتي الفنية وحتى لو ذاكرتك عم تخونك بشوية تفاصيل فنية كبيرة قدمتلك ياها“.

“مرتجى” لم تقم بأي خطأ، كل الموضوع أنها تجنبت ان تضع نفسها في هذا الموقف المحرج، إلا ان مهاجمتها بهذا الأسلوب العنيف على مواقع التواصل ليس مبرراً خاصة أن هناك من اتهمها بتفضيل مصلحتها مع العلم ان شكران لها باع طويل في الدراما واسمها أشهر من أن يعرف وأعمالها تتحدث عنها.

وكنا نتمنى من امل عرفة ان لا تدخل في لعبة مواقع التواصل التي اصبحت تصب الزيت على النار لتأجيج الخلاف ولكل واحد حرية التعبير والاجابة كما يحلو له وكيفما يرتاح ولم تكن شكران مجبرة على تفضيل اي ممثلة على الاخرى ما يعكس رقيّها واحترامها لزميلتيها.