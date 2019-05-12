خطوبة هيلاري داف من حبيبها.. إليكِ سعر خاتمها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ودّعتْ النّجمة العالميّة "هيلاري داف"، 31 عامًا، عالم العُزوبيّة مؤخرًا، بعدما تقدّم لخطبتها حبيبها "ماثيو كوما"، 31 عامًا، وقدّم إليها خاتم خطوبةٍ ألماسيّ فاخر.

وأعلن الثّنائيّ عن هذه الأنباء السّعيدة، عبر سلسلة من الصوّر التي نشراها عبر حساباتهما على إنستغرام، ففي إحدى الصّور، ظهرتْ هيلاري وهي تبتسم إلى عدسة الكاميرة وتتباهى بخاتم خُطوبتها، وتركتْ تعليقًا على الصّورة، كتبتْ فيه: "لقد طلب منّي أنْ أكون زوجته".

أمّا عن ماثيو، فقد نشر صورة مُماثلة، عبر حسابه في إنستغرام، وعلّق عليها قائلًا: "طلبتُ من صديقتي المُقرّبة أنْ تتزوّجني".

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وعن تفاصيل خاتم الخطوبة داف، فقد نشر موقع "The Diamond Pro"، المُتخصّص بالمُجوهرات، والألماس، بأنّه جاءت قَصّته على شكل الوِسادة بنمط السوليتير الكلاسيكيّ، وبنقاوة 5 قيراط، ومن المُرجّح أنّه قد وصل سعره إلى 200 ألف دولار.

يُذكرُ، أنّ هيلاري وماثيو، قد بدآ المواعدة في عام 2016، لينفصلا، ويعودا مُجددًا في عام 2017. كما أنجبا ابنتهما الأولى، "بانكس فايوليت بلير"، في أكتوبر الماضي، عِلمًا بأنّ لدى هيلاري الابن "لوكاس"، 7 سنوات، من زوجها السّابق "مايك كومري".