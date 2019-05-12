كاردي بي تُطلقُ مجموعتها الثّانية من الأزياء.. وانخفاضًا صادمًا بأسعارها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلقتْ نجمة الراب، كاردي بي، أحدث مجموعة لها من الأزياء، لصالح علامة "Fashion Nova" مؤخرًا، في لوس أنجلوس.

وقدّمتْ النّجمة عرضًا فنيًّا، مرتدية كعادتها، زيًا مثيرًا للجدل، كان عبارة عن بدلة القطّة الضيّقة، بلون أخضر النيون، تميّزتْ برقبة عالية، وفتحة في الكتفين والفخذين. ونسّقتْ البدلة المثيرة مع حذاء بوت الكاحل، بنقشة جلد الثّعبان من مجموعتها، يبلغ سعره 40 دولارًا فقط.

وتُسمّى الأحذية بـ "Midnight Lover"، و تتميّز بكعب مدوّر بطول 4.4 بوصة مصنوع من جلد الغزال الصّناعيّ.

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بالإضافة إلى أدائها، التقطتْ النّجمة صورًا بزيّ كامل من المجموعة الجديدة، حيث ارتدتْ سترة بيبلوم بيضاء، بفتحة صدر مُنخفضة، تميّزتْ بتفاصيل ذهبيّة، وبفتحة بارزة على مستوى السّرّة، نسّقتها مع تنورة قصيرة بفتحات جانبية، السّترة متاحة للشّراء مقابل 59.50 دولارً، أمّا التنّورة فيبلغ سعرها 39.50 دولارًا، ونسّقتْ زيّها الأبيض مع صندل أبيض بالكعب المدبّب، وحزام الكاحل.

يُشارُ، إلى أنّ هذه هي المجموعة الثّانية من تعاون "Nova x Cardi B"، حيث تمّ طرح المجموعة الأولى في موسم الرّبيع الماضي، وقد كانت مجموعة ناجحة في ساحة الموضة.