كاتي بيري تُظهرُ عشقها للفواكه الصّيفيّة بزوج من كعب البطّيخ!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلقتْ نجمة البوب، كاتي بيري، مجموعة موسم الرّبيع لخطّها الشّخصيّ، والذي يحمل اسمها في متجر "Macy’s" بمدينة نيويورك، ليلة الخميس الماضي، مرتدية زوجًا من كعك البطّيخ المبتكر من خطّها، مع فستان وسروال بطبعة الكاروهات، بالأحمر والأبيض.
وارتدتْ النّجمة نمط بيكولو، وهي عبارة عن زوج من أحذية الميول بكعب من الأكريليك الشّفّاف، يبلغ طوله 3.5 بوصة، ويتميّز الجزء العلويّ للحذاء بزخارف البطّيخ الصّيفيّة، ويأتي مزينًا بالبذور السّوداء، مصنوعة من الكريستال، ويبلغ سعرها 134 دولارًا.
وتشمل أحدث مجموعة للنّجمة، قطعًا تعكس شخصيّتها المرحة والمبدعة، مثل كعب "Erinn"، بنمط البطّيخ مرصّعة بالكريستال، و "Forget Me Not"، وهو صندل أبيض مسطّح، مزيّن بزهرة أقحوان.
وجذبتْ النّجمة الأنظار، في حفل ما بعد ميت غالا، حين ارتدتْ زيًا على شكل قطعة همبرغر ضخمة من موسكينو، منسّقة مع أحذية رياضيّة غير تقليديّة بمظهر البرغر.
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