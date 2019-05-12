سمية الخشاب تنفي ردها على أحمد سعد

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: أكدت الفنانة سمية الخشاب أنها لم ترد حتى الآن على تصريحات طليقها الفنان أحمد سعد في برنامج "شيخ الحارة". مشيرةً إلى أن ما نُسِبَ لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي لم يكن من حسابها الشخصي بل من حسابات أخرى.

وأضافت لـ""الخليج 365"" أن ردها سيكون من خلال مستندات رسمية وأوراق، وليس مجرد كلام مسترسل. لكنها تعمل الآن في الوقت الحالي على مشاريعها الفنية المقبلة لتعوِّض غيابها خلال الفترة الماضية.

وكان "سعد" قد اتهم "الخشاب" بالنصب عليه وخداعه في عقار قام بشرائه باسمها ورفضت نقل ملكيته إليه. مؤكداً على أن هذا الامر كان أحد أسباب الطلاق بينهما.