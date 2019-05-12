شكرا لقرائتكم خبر عن Game of Thrones.. صوفى تيرنر تكشف علاقة جيمى لانيستر بكوب القهوة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور أسبوع على واقعة كوب القهوة الشهيرة، كشفت الممثلة الإنجليزية صوفى تيرنر، عن هوية صاحب كوب القهوة الذى ظهر فى الحلقة الرابعة من الجزء الثامن والأخير من مسلسل Game of Thrones.

وألقت صوفى تيرنر البالغة من العمر 23 عاما، (21 فبراير 1996)، باللوم على النجمة إميليا كلارك، وقالت بإنها هى المتهمة بترك كوب القهوة على المنضدة فى هذه الحلقة، وذلك بعدما اتهمها العديد من عشاق المسلسل بأنها هى المتسببة فى ذلك، وبعد نشر صورة لها من الكواليس تجمعها الفتاة التى تؤدى شخصية ليانا مورمونت.



صوفى تيرنر تتحدث عن مشهدها مع ليانا مورمونت

وقالت صوفى تيرنر، إن من شاهد الحلقة الثالثة فى الموسم الثامن والأخير من مسلسل Game of Thrones يعرف أن شخصية ليانا مورمونت توفيت، كما يعرف الجميع أن جميع أكواب القهوة وزجاجات المياه متشابهة.



صوفى تيرنر تتهم إميليا كلارك بأنها صاحبة كوب القهوة فى game of thrones



صوفى تيرنر تعرض مشهد كوب القهوة أمام إيميليا كلارك فى Game of Thrones



كوب القهوة أمام إيميليا كلارك فى Game of Thrones

وكشفت صوفى تيرنر التى تجسد شخصية سانسا ستارك، أن الممثل الدنماركى نيكولاي كوستر والداو، هو الذى اكتشفت وجود كوب القهوة خلال مشاهدته للحلقة، وقام بإرسال رسالة نصية لبقة الممثلين لإخبارهم بهذه الواقعة.

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جيمى لانيستر هو من اكتشف وجود كوب القهوة فى game of thrones

يشار إلى أن الممثلة إميليا كلارك، التى تجسد شخصية دينيريس تارجاريان "أم التنانين" فى المسلسل الفانتازى العالمى Game Of Thrones كانت قد خرجت عن صمتها فى التعليق على واقعة ظهور كوب القهوة.



إيميليا كلارك تنفى علاقتها بكوب القهوة فى Game of Thrones

وقالت إميليا كلارك خلال صورة نشرتها، وهى تمسك نفس الكوب: "هل عثرتم على الحقيقة.. دينيريس لا تشرب الشاى بالأعشاب". وهو ما ينفى ما نشره الحساب الرسمى للمسلسل، الذى قال فى تغريدة له تعليقا على الهجوم الكبير على هذا المشهد: "أخبار من وينترفيل.. لقد كان ظهور اللاتيه فى الحلقة خطأ دينيريس طلبت شاى بالأعشاب".



Game Of Thrones تعتذر عن ظهور كوب القوة الورقية

جدير بالذكر أن تقارير أجنبية، ذكرت أن الشركة المنتجة التى تقدم مشروبات القهوة، وظهر منتجها بالخطأ فى مسلسل Game of Thronesحققت أرباحا ما يقرب من 2.3 مليار دولار بسبب الإعلانات المجانية التى قدمها مسلسل Game of Thrones بالخطأ؛ بعدما رصد متابعى المسلسل فنجان قهوة ظهر بالخطأ ضمن إحدى مشاهد الحلقة الرابعة من الموسم الثامن والأخير.