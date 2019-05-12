شكرا لقرائتكم خبر عن قصة × صورة.. نبيل شعيل يكشف تفاصيل لقاء جمعه بمايكل جاكسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان الكويتى نبيل شعيل، عن تفاصيل وكواليس اللقاء الذى جمعه مع ملك البوب الأمريكى مايكل جاكسون (29 أغسطس 1958 – 25 يونيو 2009).

وأوضح الفنان الكويتى نبيل شعيل، خلال استضافته فى إحدى البرامج الرمضانية، أن العديد من جمهوره فى العالم العربى، عندما رأى صورته مع ملك البوب مايكل جاكسون، ظن أن الصورة "مفبركة" أو تم تصميمها من خلال "الفوتوشوب" ولم يصدق أنه التقى بملك البوب.

وذكر نبيل شعيل أن الأمير وليد بن طلال، كان قد نظم "عزومة" لعدد من الشخصيات البارزة، فى إحدى الفنادق، وكان هو من بين المدعوين، وحينها رأى مايكل جاكسون.



الفنان نبيل شعيل مع مايكل جاسكون ملك البوب

وحول انطباعه وما يذكره عن مايكل جاكسون، الذى كان قريبا منه كما تبين الصورة، أشار نبيل شعيل إلى أن ما لا يعرفه الكثير عن ملك البوب، هو أن إنسان خجول جدا، بالإضافة إلى أنه قليل الكلام، إلا أنه حينما يصعد المسرح "يأكله" ويتحول إلى وحش فى حركته وكيفية سيطرته عليه.

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نبيل شعيل، فنان كويتى، من مواليد الأول من يناير 1962 (57 سنة) بدأ نجاحه من خلال أغنية وألبوم سكة سفر عام 1982، وكانت أغنية سكة سفر من ألحان الراحل راشد الخضر وكلمات عبد اللطيف البناى.

ويمتلك نبيل شعيل فى رصيده الفنى اليوم أكثر من 26 ألبوم غنائى خلال مشواره الفنى الممتد منذ 1980.



مايكل جاكسون مع والدته

مايكل جاكسون، مغنى وممثل وملحن وراقص ومنتج أغانى ومصمم رقصات ومخرج وكاتب كلمات ورجل أعمال وناشط حقوقى أمريكى لقب بملك البوب. ولد فى 29 أغسطس 1958، غارى، إنديانا، الولايات المتحدة، ورحل عن عالمنا فى 25 يونيو 2009، هولمبى هيلز، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة.



ملك البوب مايكل جاكسون

يشار إلى أنه بعد مرور ما يقرب من الـ10 سنوات على رحيله، يواجه ملك البوب الراحل مايكل جاكسون محاكمة تعد الأولى لاستكشاف حياته فى الفترة الأخيرة قبل وفاته فى 25 يونيو 2009، بعد انتشار شائعات تورطه فى قضايا تحرش جنسى بالأطفال عبر الفيلم الوثائقى Leaving Neverland، وهو الفيلم الذى أحدث موجة عارمة من الغضب، حيث يسرد الفيلم حياة نجم البوب الجنسية، ويتهمه بشكل واضح وصريح بالتحرش الجنسى بالأطفال ومساومتهم فى حفلات جنس جماعى، وضم مقابلات مع الموسيقى واد روبسون، والممثل جيمس سافشوك، اللذان يرويان قصص استغلالهم جنسياً من قبل ملك البوب، عندما كان يبلغان من العمر 7 و10 سنوات، وواجه انتقادات حادة من قبل جمهور جاكسون الذى احتشد أمام بوابات المهرجان، اعتراضًا على محتوى الفيلم الذى ستقوم بعرضه شبكة قنوات HBO التليفزيونية.