شيماء سيف توجه رسالة تحذيرية لجمهورها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
وجهت الفنانة شيماء سيف رسالة تحذيرية لجمهورها، عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وقالت شيماء في رسالتها: " ماليش أي صفحات على الفيس بوك غير الأكونت الشخصي بتاعي وليس صفحة رسمية وأي كلام يتقال عن لساني غير صحيح".
وتابعت شيماء: "أنا غير مسؤلة إلا عن أكونت إنستجرام، وأكونت فيس بوك الشخصي".
يذكر أن الفنانة شيماء سيف تشارك في مسلسل "بدل الحدوتة 3"، بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، ومسلسل "الزوجة 18" بطولة الفنان حسن الرداد.
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