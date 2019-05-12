شاهد.. رد طارق العلي على تزوير شهادته: “أنا مختم من كل صوب “

وضح د.طارق العلي والممثل الكوميدي الكويتي، خلال لقاءه مع د.نور عبدالله في برنامج سراي الذي يعرض على قناة ATV الكويتية، عن الشائعات المنسوبة إليه في الفترة الحالية، حيث ظهرت شائعات تنص على تزوير د.طارق لشهادته الجامعية وأيضا تحويله للنيابة بتهمة تزوير شهادة الدكتوراة مع عدد من المسؤولين والوزراء، قائلا: “أمس واحد من الربع يقلي محولينك للنيابة ؟؟أنت من ضمن أسماء حاطينهم ومنهم وزراء ومسؤولين في الدولة ومنهم أصحاب مناصب ..بتهمة شهادات مزورة “، وتابع :”أنا أقول حول هالنوعية من الناس إتقو الله في شهر رمضان في الشهر الفضيل تروجون هالإشاعات هادي إحنا أبناء أسر وعندنا عيال وعندنا زوجات وعندنا عوائل وكلهم اللي إنذكر أسمائهم إلهم تقدير عند الناس.. فمن العيب إنك تتكلم بشيء ما هو موجود أو تشوه سمعة الناس “.

وأضاف:”أنا واحد من الناس مقدم إستقالتي وأخدت الدكتوراة “، وعرضت المذيعة خلال البرنامج بعض صورا من مناقشة بحث تخرج الدكتوراة لطارق العلي حيث وضح أنه درس في جامعة الإسكندرية، قائلا: ” أنا خريج جامعة الإسكندرية الموقرة ماجستير ودكتوراة “، موضحا أن هناك جامعات لا تعترف بها الكويت لكن هناك دول أخرى تعترف فيها .

وإختتم حديثه قائلا :” جيت أعتمد الشهادة في القنصلية الخارجية الكويتية في شويخ ..قالو لأ ..في قسم خاص حق الشهادات روح طقه ..أنا مختم من كل صوب”.