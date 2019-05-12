حمادة هلال يكتشف سجن شقيق آيتن عامر في "ابن أصول"

يذهب جمال إلى منزل شقيقه هشام، في الحلقة السادسة من مسلسل "ابن أصول"، ليبتزه، بعد معرفته بزواجه من نعمة في السر، ويطلب منه مبلغ 100 ألف جنيه، كي لا يبلغ والدته صولا بهذا الخبر، ويتفاوض معه هشام، ويمنحه 20 ألف جنيه.

تفكر أصول في تزويج هشام بعد الهلاوس التي أصابته في الفترة الأخيرة، وتختار له العروس، وتخبر

صديقتها ناني بهذا الخبر، تقوم صديقتها بالذهاب إلى العروسة ووالدتها وشقيقها وتحاول تطفيشهم، وتقول لهم إن هشام يعاني من حالة نفسية، ومن الأفضل الابتعاد عنه.

ولا تستجيب عائلة العروس لتحذير ناني، ويذهبون للقاء هشام ووالدته، وتؤجر ناني شخصًا ملثمًا، للمرور أمام هشام وهو مع عروسه

كي يتأكدوا أنه يعاني من هلاوس، لكن خطتها تفشل، حيث ترى رحمة العروسة هي الأخرى هذا الشخص، وتؤكد كلام هشام، كما تذهب ناني لتخبر هشام بأنها تعلم زواجه من نعمة، وأن شقيقها في الحبس، وليس خارج البلاد كما أخبرته.

المسلسل بطولة حمادة هلال، وآيتن عامر، وأحمد كرارة، وعماد رشاد، وإيناس كامل، وسوزان نجم الدين، وأحمد حلاوة، وحمزة العيلي، ووفاء سالم، ومحمد نجاتي، وكريم أبوزيد، ورانيا منصور، تأليف أحمد محمود أبوزيد، إخراج محمد بكير.