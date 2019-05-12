النيابة العامة السعودية تحذر من التحرش وتوضح عقوبته

كتب امير فتحي في الأحد 12 مايو 2019 09:55 صباحاً - حذرت النيابة العامة السعودية، السبت، في بيان عاجل من التحرش بالنساء، وجددت التأكيد على كون هذا الفعل جريمة يحاسب عليها القانون.

فقد نشر الحساب الرسمي للنيابة السعودية تغريدة عبر تويتر جاء فيها: “أخي المواطن.أخي المقيم. جريمة التحرش تقترف بكل قول أوفعل أو إشارة تصدر من شخص تجاه آخر ذات مدلول جنسي تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك وسائل التقنية وعقوباتها السجن مدة تبلغ إلى سنتين وغرامة مالية تصل مائة ألف ريال وتشدد حال العود.”

يأتي ذلك بعد تسجيل حالتي تحرش متفرقتين في المنطقة الشرقية، خلال اليومين الماضيين ما أثار حالة من الجدل حول قانون التحرش، وطالب البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بالعمل على تغليظ عقوبة المتحرش.

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ومن جهتها أصدرت هيئة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” السعودية بيانا رسميا، بعد حادثتي التحرش الجنسي اللتين وقعتا في منطقتي الدمام وتبوك السبت.

​وأكدت الهيئة في بيانها الذي طرحته عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، أنها “تتابع حسب اختصاصها ما يظهر من مخالفات ومنها جرائم ⁧التحرش⁩ التي تتعرض لها بعض الفتيات”، وأوضحت أنه يتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأضافت أنها تستقبل الرئاسة العامة البلاغات عن جريمة ⁧التحرش⁩ عبر مركز ⁧الاتصال الموحد⁩ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها.