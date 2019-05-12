لا وصاية للأمير هاري وميغان على طفلهما الرّضيع أرتشي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فجَّرت خبيرة ملكيّة، مفاجأة مثيرة بقولها، إنّ دوقا ساسكس، الأمير هاري، وميغان ماركل، ليس لديهما وصاية قانونيّة على طفلهما الأنجلو أميركيّ، أرشي.

وأضافتْ تلك الخبيرة، وتدعى مارليني كوينيغ، أنّ هناك اتفاقًا استثنائيًا، بين العائلة الملكيّة والملكة، يمنحها حضانة قانونيّة كاملة في واقع الأمر على صِغار أفراد العائلة الملكيّة.

وهو ما يعني، أنّ الأمير ويليام وكيت ميدلتون ليس لديهما أيضًا، كامل الوصاية على أطفالهم، الأمير جورج (5 أعوام)، الأميرة تشارلوت (3 أعوام) والأمير لويس ( 5 أشهر ).

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وعادت مارليني لتقول في السّياق نفسه "تحظى الملكة بوصاية قانونيّة على أحفادها الصِّغار، وذلك بموجب اتّفاق، أو تشريع تمّ تمريره خلال فترة حكم الملك جورج الأول، الذي أقدم على ذلك، بسبب تردّي علاقته بابنه، وهو الملك المستقبليّ، جورج الثاني. لذا، تمّ تمرير ذلك القانون بُغية تمكين الملك من أنْ يصير وصيًا على أحفاده.

ويعود هذا القانون، لما قبل 300 عامًا، حيث صدر عام 1717، ويمنح الملك تلك الصّلاحيّة حتى في حياة آباء الأطفال، وهو ما يعني أيضًا، أنّه عند وفاة الملكة، إليزابيث الثانية، ستنتقل الوصاية على صغار العائلة الملكيّة إلى الأمير تشارلز".