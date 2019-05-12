جيسيكا ألبا وغابرييل تجذبان الأنظار في العرض الأول لـ"LA's Finest"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - جمعت السجادة الحمراء يوم الجمعة بين النجمتين الأمريكيتين جيسيكا ألبا (38 عامًا) وغابرييل يونيون (46 عامًا)، أثناء حضورهما العرض الأول لمسلسلهما "LA's Finest" في فندق صن ست تاور في لوس أنجلوس.

وتُشارك كل من النجمتين الأمريكيتين بطولة مسلسل "L.A.'s Finest"، حيث ستلعب جيسيكا دور المحققة "مامسي ماكينا"، بينما ستلعب غابرييل دور "سيد بورنيت" وكيلة إدارة مكافحة المخدرات.

ومثلما كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تألقت النجمتان على السجادة الحمراء، حيث ارتدت جيسيكا فستانًا أحمر جذابًا مزينًا بأزرار ذهبية تميز بتصميمه الانسيابي.

وأكملت جيسيكا إطلالتها بصندل وإكسسوار ذهبي، بينما اختارت البساطة عنوان تسريحتها ومكياجها مع اختيار الأحمر لتزيين شفتيها.

يبدو أن النجمتين اختارتا اعتماد صيحة المونوكروم لإطلالتهما، فمع اختيار جيسيكا للأحمر، ارتدت غابرييل فستانًا أسود براقًا من توقيع "كونغ تراي"، والذي تميز بقصّة صدره وأكمامه الضخمة المزينة بالريش، وأكملت إطلالتها بحذاء أسود براق ومكياج هادئ ركّز على عينيها بمكياج سموكي باللون الأرجواني.

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وشوهدت غابرييل برفقة زوجها لاعب كرة السلة الأمريكية دواين وايد، الذي اعتمد إطلالة متناسقة مع إطلالة زوجته.

وإضافة إلى جيسيكا وغابرييل، حضر العرض أيضًا كل من الممثل كورتيس هاريس، وسيارا رايلي ويلسون، جنبًا إلى جنب مع ريبيكا بوديغ وراين ماكبارتلن، ويُعرض المسلسل يوم 13 مايو.