شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى حديث السوشيال ميديا بسبب "حكايتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح مسلسل "حكايتى" بطولة النجمة ياسمين صبرى، حديث الجمهور على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" وحصد نصيب الأسد من الآراء الإيجابية، ممن وصفوه بأنه المسلسل الأفضل خلال السباق الدرامى الجارى، وأثنوا على أداء بطلة العمل وإتقانها لتفاصيل دور الفتاة البريئة، ونستعرض فيما يلى أبرز تلك التعليقات...

وتدور أحداث المسلسل حول "داليدا" الفتاة التى تدرس تصميم الأزياء ومن عائلة كبيرة، لكنها تعانى بقسوة من أسرتها، لتهرب منهم وتبدأ العمل كخياطة فى ورشة صغيرة، بعد أن تيقنت من وجود خطة لقتلها، لكنها تتعرّض لأزمات أخرى، لا سيما بعدما أثبتت موهبتها فى تصميم الأزياء.

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ويعرض العمل على قنوات dmc وcbc وON E ، خلال شهر رمضان المبارك، حيث يعرض على قناة cbc فى تمام الساعة 9 ونصف مساءً، وعلى ON E وdmc فى تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.

المسلسل من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، ويشارك فى بطولته كل من، وفاء عامر وأحمد بدير وإدوارد وأحمد حاتم وأحمد صلاح حسنى وإسلام جمال وجمال عبد الناصر وعمرو صحصاح ومحمد عبد السيد وأخرين.