شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد وعمرو يوسف فى فيلم أكشن كوميدى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون كل من الفنان حسن الرداد وعمرو يوسف خلال الفترة المقبلة فى فيلم جديد ينتمى إلى عالم الأكشن ، لتجمع أحداثه بين النجمين لأول مرة فى السينما وهو العمل الذى يراهن عليه الرداد خلال مشواره الفنى .

ومن المقرر أن يخضع الرداد لعدد من التدريبات والتركيزعلى جسده الرياضى للاستعداد للشخصية الذى يقدمها فى العمل والتي تحتاج إلى تمثيل عدد من مشاهد الأكشن والمطاردات الكوميدية التى تتطلب بنيان قوى .

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آخر أعمال الفنان حسن الرداد فيلم "عقدة الخواجة"، الذى تم عرضه فى موسم شم النسيم قبل الماضى، وشارك فى بطولته هنا الزاهد وبيومى فؤاد، وماجد المصرى، وسامية طرابلسى، تأليف هشام ماجد، وشيكو، وإخراج بيترميمى، ودارت أحداثه فى إطار كوميدى أكشن.