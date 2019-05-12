محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأت الفنانة الإماراتية أحلام نجلها " فاهد" بعيد ميلاده اليوم، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام".
ونشرت أحلام صورة تجمعها بزوجها فهد ونجلها أحمد وعلقت: " كل عام وأنا أحمد ربي عليك كل عام وأنا أشوفك تكبر قدام عيني كل عام وأنا أفتخر فيك يا قطعة من روحي وقلبي يا عيوني اللي أشوف بها وقلبي اللي يدق في صدري يا ولدي فاهد، كل عام وأنت بخير أمين".
يذكر أن أحلام حلت ضيفة على الحلقة الأخيرة من برنامج "الزمن الجميل"، وهو برنامج لاكتشاف المواهب، يعرض على شاشة أبو ظبي الفضائية.
كانت هذه تفاصيل خبر أحلام تهنئ نجلها "فاهد" بعيد ميلاده: " كل عام وأنا أفتخر فيك ياقطعة من روحي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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