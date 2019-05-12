أحلام تهنئ نجلها "فاهد" بعيد ميلاده: " كل عام وأنا أفتخر فيك ياقطعة من روحي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة الإماراتية أحلام نجلها " فاهد" بعيد ميلاده اليوم، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام".

ونشرت أحلام صورة تجمعها بزوجها فهد ونجلها أحمد وعلقت: " كل عام وأنا أحمد ربي عليك كل عام وأنا أشوفك تكبر قدام عيني كل عام وأنا أفتخر فيك يا قطعة من روحي وقلبي يا عيوني اللي أشوف بها وقلبي اللي يدق في صدري يا ولدي فاهد، كل عام وأنت بخير أمين".

يذكر أن أحلام حلت ضيفة على الحلقة الأخيرة من برنامج "الزمن الجميل"، وهو برنامج لاكتشاف المواهب، يعرض على شاشة أبو ظبي الفضائية.