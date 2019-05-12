حنان مطاوع لـ"الخليج 365 الفني": ردود أفعال الجمهور على "عايدة الحناوي" خضتني (صور)

أكدت الفنانة حنان مطاوع، أنها تحب دائما الأدوار المختلفة وتسعي لتقديمها بشكل مختلف عن العادة وتهتم بأدق تفاصيل الشخصية ولكن "عايدة الحناوي" اعتبرتها حالة خاصة ووجهت شكر خاص لفريق عمل مسلسل "لمس أكتاف".

وأوضحت حنان، في تصريح خاص لـ"الخليج 365 الفني" أن ردود الأفعال حول دورها "عايدة الحناوي" عظيمة وخاصة أن المسلسل لا يزال في أولى حلقاته.

Advertisements

وجددت تأكيدها: "ردود فعل الجمهور خضتني وخاصة بعد وصفهم ليا بغول التمثيل" مشيرة إلى أن هذه الردود تعتبر تحدي جديد لها لانها تتمني دائما ان تكون عند ثقة الجمهور بها.

مسلسل "لمس أكتاف" للنجم ياسر جلال يعرض حصريًا على شبكة قنوات cbc فى تمام الساعة 11 مساء والإعادة فى السابعة صباحا، بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغنى، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، مجدى فكرى، شريف الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.