فن ومشاهير

تغير كبير في شكل وجه لجين عمران

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نورث سامي 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الأحد 12 مايو 2019 07:04 صباحاً - فاجأت الاعلامية لجين عمران متابعيها عبر احد تطبيقات التواصل الاجتماعي بصور من احدث اطلالاتها بدت فيها مختلفة بشكل كبير بعد تغيير تفصيل بسيط في وجهها وهو لون العينين.

ومن خلال الاعلان الذي تشارك فيه لاحدى ماركات العدسات اللاصقة، اختارت عمران اللون الاخضر ليتغير من خلالها شكلها بالكامل وتبدو الى حد كبير شبيهة بالنجمة العالمية انجلينا جولي، بحسب تعليقات متابعيها.

وقد تفاعل متابعو لجين عمران بشكل واسع مع صورها الجديدة وتغزلوا بجمالها الدائم وحرصها على التجديد، لافتين الى لون العدسات اللاصقة يليق بها وبلوني بشرتها وشعرها ولم يكن شكلها مزعج مثل غيرها من المشاهير الذين يقومون باعلانات مشابهة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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