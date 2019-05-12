تغير كبير في شكل وجه لجين عمران

كتب امير فتحي في الأحد 12 مايو 2019 07:04 صباحاً - فاجأت الاعلامية السعودية لجين عمران متابعيها عبر احد تطبيقات التواصل الاجتماعي بصور من احدث اطلالاتها بدت فيها مختلفة بشكل كبير بعد تغيير تفصيل بسيط في وجهها وهو لون العينين.

ومن خلال الاعلان الذي تشارك فيه لاحدى ماركات العدسات اللاصقة، اختارت عمران اللون الاخضر ليتغير من خلالها شكلها بالكامل وتبدو الى حد كبير شبيهة بالنجمة العالمية انجلينا جولي، بحسب تعليقات متابعيها.

وقد تفاعل متابعو لجين عمران بشكل واسع مع صورها الجديدة وتغزلوا بجمالها الدائم وحرصها على التجديد، لافتين الى لون العدسات اللاصقة يليق بها وبلوني بشرتها وشعرها ولم يكن شكلها مزعج مثل غيرها من المشاهير الذين يقومون باعلانات مشابهة.