الإعلان عن فريق العمل النهائي لفيلم "المسيح والآخرون"

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم "المسيح والآخرون" عن اختيارها النهائي لفريق العمل للمخرج العالمي هشام عبدالخالق، والذي تقوم بإنتاجه كفيلم روائي طويل يتتبع للمرة الأولى رحلة العائلة المقدسة في مصر، وهم يوسف النجّار والسيدة العذراء مريم وابنة عمتها سالومة مع الطفل حديث الولادة السيّد المسيح لحمايته من اضطهاد الملك هيرودس.

ويتضمن فريق عمل الفيلم التمثيلي الإيطالية دنيس تانتوتشي "La Nostra Strada, Ben Hur" في دور السيدة العذراء مريم، الفرنسية الفلسطينية هيام عباس، والتي شاركت في العديد من الأفلام العالمية مثل Blade Runner 2049, Munich, Succession، في دور سالومة، الأميركي بيتر كويوتي الذي تعاون مع المخرج الكبير ستيفن سبيلبرغ في فيلم E.T. the Extra-Terrestrial في دور سيمون، المصري خالد أبو النجا في دور دامون، الإسباني ماريو دي لا روزا الذي شارك في المسلسل الإسباني الشهير La Casa de Papel في دور حجاي، الفرنسي جيل ماريني "Sex and the City" في دور مينلاوس، المصرية بشرى في دور ماريون، الفرنسي سيزار دومبوي "The Walk, Outlander" في دور يوثام، الأميركي السوري جهاد عبده "A Hologram for the King, Queen of the Desert" في دور صموئيل، الإيطالي أليساندرو كريمونا "Spectre, Mary Magdalene" في دور حزقيا، الإيطالي جيوفاني سيرفيرا "The Family, American Crime Story, Mary Magdalene" في دور الحاكم الروماني ماكسيموس، البولندي كميل ليميشيسكي الذي شارك في الفيلم الضخم King Arthur: Legend of the Sword في دور الملك هيرودس والانجليزي ميري كالفي "Braveheart, 3 Lives" في دور حنّا.

كما يشارك في الأدوار الثانوية النجوم الإيطالي ماسي فورلان "The Dark Knight Rises"، الفرنسي فيرنون دبتشيف "Indiana Jones and the Last Crusade, The Spy Who Loved Me"، الجنوب إفريقي جريج كرييك "Maze Runner: The Death Cure"، الإميركي جيسون فيندريس "Too Close to Home, Blindspot, Star"، الأميركي جاريد برودوف سميث (The Red Lotus)، المصري آدم ستون (War Machine, Kung Fu Yoga)، الليتوانية سيمونا ميلينيت "The Blackstone, Hollywood Rooftop, NCIS"، البلجيكية ليز فرين "A Real Vermeer, Ibiza".

ويشارك من لبنان نيقولا معوض، من مصر إيضًا بشارك مراد مكرم في دور إبراهام، لطيفة فهمي، لؤي عمران، عمر الفاضي، إنجي وجدان، مروى كشك، ريم صابوني، شريف حافظ، أحمد النجار، محمد شاهين، محمد السباعي ومروان مسلم، ومن إيطاليا أندريا سكارودزيو، فيديريكو مارينيتي، ريكاردو ليونيلي وسانتو تريبودي، ومن فرنسا ليونيل سيسيليو وبنيامين غارنييه، ومن كندا ماركو بيريت، ومن أميريكا ألكساندر أفينيون، ومن إنجلترا دينزل كيم وبيلي تومي، ومن البرازيل لوكاس ألفيس، ومن مالطة أندريه كلود وناثان سبيتيري، ومن استراليا فنسنت كيرشباوم.

ويُشارك في الفيلم الفرنسي الياباني من الناحية التقنية، الحاصل على جائزة سيزار كأفضل تصوير سينمائي تيتسو ناجاتا، والمرشح مرتان لجائزة أوسكار أفضل مكياج الأيطالي فيتوريو سودانو، مصمم الإنتاج الإيطالي دافيد دي ستيفانو، مصمم قصّات الشعر والشعر المستعار الإيطالي ألبرتو موتشيا، مصممة الأزياء المصرية ريم العدل.

ويتقرر مشاركة "المسيح والآخرون" في سوق مهرجان كان للأفلام في الفترة من 15 وحتى 21 مايو المقبل، وذلك لتظيم مقابلات مع وكلاء المبيعات والموزعين والمنتجين، كما سيتم الإعلان عن بقية فريق العمل لاحقًا.

ويقوم بإخراجه المصري الحاصل على العديد من الجوائز هشام عبد الخالق ، ومن تأليف الكاتب المصري الكبير الراحل فايز غالي بمعاونة نجله فادي غالي، وذلك استنادًا على البحث الشامل الذي أجراه فايز في الكتب القديمة للكنيسة القبطية الشرقية بالإضافة إلى أعمال المؤرخين، وأيضًا الحكايات الشعبية المصرية القديمة التي تروي الأماكن التي زارتها العائلة المقدسة.

ويعتبر الفيلم هو إنتاج عالمي مشترك بين مخرجه المصري، الفرنسي أوليفر ديليس "So Freakantastik"، البلجيكي جان لوك فان داما "Happy Moon Production"، فادي غالي "إف جي أم للإنتاج"، بالتعاون مع منتجين من إيطاليا وانجلترا سيتم الإعلان عنهم لاحقًا، وقد تم تصوير الفيلم في مدينتي ورززات بالمغرب وبوليا بإيطاليا.

