تفاصيل جديدة عن المصري الكندي مينا مسعود بطل فيلم "علاء الدين"

كشف والد الفنان المصري الكندي مينا مسعود، الذي يقوم ببطولة فيلم "علاء الدين" الذي تنتجه شركة "ديزني" العالمية، تفاصيل جديدة ومثيرة عن موهبة انبه، مؤكدًا أن مينا لديه أختين "طبيبتين صيدلانيتين" وأنهم هاجروا إلى كندا عام ١٩٩٥ وكان مينا في ذلك الوقت عمره سنتين ونصف، مضيفا أنه على الرغم أن مينا تربى في كندا إلا أنه يتكلم ويكتب اللغة العربية جيدا.

وأضاف الوالد أن مينا كان متفوق للغاية في دراسته وكان دائما يشجعه من أجل أن يدرس الطب، مشيرا إلى أنه بمجرد أن دخل مينا الثانوية العامة جائته مكالمة من معلمة الدراما بالمدرسة تخبره أن مينا لدية موهبة تمثيل كبيرة ويجب أن تنمو هذه الموهبة لديه.

وأكد مسعود، أنه لم يهتم بهذه المكالمة فكانت العادات الشرقية تسيطر عليه بأن يصبح ابنه طبيب وليس ممثلا ثم بعد ذلك التحق مينا بكلية العلوم في جامعة اونتاريو بكندا والتي تعد أكبر جامعة في كندا لكي يؤهل أن يدرس الطب ولكن بعد عام واحد من الدراسة أخبر والده بأنه يريد أن يدرس المسرح.

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واستكمل الوالد بأنه غضب منه ولكن مينا أصر أن يلتحق بجامعة رايسون لتعليم فنون المسرح وبعد أربع سنوات تخرج مينا ولكن كانت فرصته فالتمثيل ضعيفة للغاية حيث أن هذا المجال في كندا صعب للغاية وينافس فيه الجميع، مضيفا أن مينا أصبح يقوم بالأدوار الصغيرة في كندا ثم عمل بجانب التمثيل في أحد المطاعم من أجل توفير المال له، مشيرًا إلى أن فرصة دخول مينا عالم ديزني جاءت عندما أخبرته مديرته في مجال التمثيل أنهم يستعدون لإنتاج فيلم علاء الدين واقترحت عليه أن يرسل شريط فيديو لهم وهو يؤدي الدور، مضيفا أن شرط ديزيني أن يكون الممثلا المتقدم لديه موهبة الغناء أيضا وكان مينا ليس لديه هذه الموهبة فتعلمه عن طريق مدرسة ودفع لها أجرا.

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وأكد الوالد أن بعد مررو أكثر من شهر أرسلت ديزني له رسالة تريد أن يأتي إلى لندن من أجل الاختبار أمام المخرج واخبرته بأنه تم اختياره مع أربعة أشخاص آخرين من أصل ٢٠٠٠ شخص من ٢٢ دولة، من أجل ترشيح شخص لبطولة الفليم، مضيفا أنه ذهب لانجلترا ثم تفاجأ بالأشخاص الأخرين بأن أحدهما مطرب بالفعل والاهتمام به بطريقة مبالغ فيه ثم عاد مرة أخرى إلى كندا وبعد أسبوع آرست ديزني له بأنه تم اختياره لبطوله الفيلم.

يذكر أن مينا مسعود هو ممثل من أصل مصرى، ولد فى 17 سبتمبر 1991 بالقاهرة لأبوين مصريين قبل سفرهم وإقامتهم فى كندا، ولعب دور "علاء الدين" فى النسخة الواقعية للفيلم، كما لعب دور "طارق القصار" فى المسلسل التلفزيونى "جاك رايان"، كما كان له دور فى مسلسل "نيكيتا" فى الموسم الأول.

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