شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يطرح كليب جديد "مسحراتى" في شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب أحمد سعد ، دعاءً دينيًا جديدة لرمضان بعنوان «مسحراتى» عبر «يوتيوب»، الأغنية من كلمات محمود هلال، وألحان كريم فتحى، وتوزيع اسلام الحسن.

من ناحية أخرى يستعد أحمد سعد لطرح ألبوم دينى بعنوان "زوار المقام"، ومن المقرر طرحه خلال شهر رمضان الحالى، ويضم الألبوم 8 أغاني متنوعة تجمع أنواع مختلفة من الموسيقى.