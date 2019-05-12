شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يطرح كليب جديد "مسحراتى" في شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب أحمد سعد ، دعاءً دينيًا جديدة لرمضان بعنوان «مسحراتى» عبر «يوتيوب»، الأغنية من كلمات محمود هلال، وألحان كريم فتحى، وتوزيع اسلام الحسن.
من ناحية أخرى يستعد أحمد سعد لطرح ألبوم دينى بعنوان "زوار المقام"، ومن المقرر طرحه خلال شهر رمضان الحالى، ويضم الألبوم 8 أغاني متنوعة تجمع أنواع مختلفة من الموسيقى.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد سعد يطرح كليب جديد "مسحراتى" في شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.