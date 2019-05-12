شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.."سيارا" ترصد أهم لحظات حياتها من زواج وأنجاب في كليبهاBeauty Marks والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إطلاق ألبومها السابع " Beauty Marks " ، أصدرت النجمة العالمية "سيارا" فيديو كليب جديد يحمل نفس اسم الألبوم " Beauty Marks "، و الكليب من اخراج سيارا .

احتوي كليب " Beauty Marks " علي عدد من اللحظات المهمة في حياة سيارا الشخصية بما في ذلك زواجها عام 2016 إلى راسل ويلسون ولقطات غرفة الولادة من ولادة ابنتهما سيينا.

و استطاع كليب " Beauty Marks " أن يحقق أكثر من 500 ألف مشاهدة خلال الساعات الأولي من إطلاقه علي " يوتيوب " .

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