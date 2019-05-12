كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شريف دسوقي يفاوض ياسر جلال مقابل 3 ملايين جنيه! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت أحدث الحلقة السادسة من مسلسل "لمس أكتاف" بالقبض على ياسر جلال "أدهم" بتهمة قتل قوة شرطة بأكملها على الطريق الصحراوي، وتمكن "أدهم" من الهرب بعدما واجهه ضابط المباحث بتهمته، وظهر أحد رجال المعلم "شحاته" ليساعد "أدهم" في رحلة هروبه.

وتفاجأت إيمان العاصي "غادة" بحضور طليقها إلى المنزل، ليبلغها أنه يريد أن تعود له مرة أخرى ولكنها ترفض، ومع اصراره تقوم بجرح يديها بواسطة سكينة.

وتلقت حنان مطاوع "عايدة" خبر من قبل أحد أتباعها بصول سيارة المخدرات، وقامت بالإشراف على تخزين المخدرات في المخزن، وتم تقديم "أدهم" لشريف دسوقي "عبد المنجي" الذي يقدم له عرض ماليًا يقدر بمليون جنيه مقابل اعتراف "أدهم" بقتل قوة الشرطة، ويتفاوض معه "عبد المنجي" لقبول العرض، فيما رفض "أدهم" عرض "عبدالمنجي" وطلب زيادة المبلغ المالي ليصل إلى 3 مليون جنيه مقابل اعترافه بالقتل. وانتهت أحداث الحلقة بزيارة "حمزة" لمنزل "عايدة"، وإجراء تحقيقات مع شقيقة "أدهم"، وطليقته ونجله، من قبل ضابط المباحث، ويقرر "أدهم" التوجه لمديرية الآمن.

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