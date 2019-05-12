شاهد.. البحرينية زينب غازي ترفض الزواج من خليجي: “أبغي هندي”!

كتب امير فتحي في الأحد 12 مايو 2019 05:02 صباحاً - أعلنت الفنانة البحرينية زينب غازي عن رفضها الزواج من رجل كويتي أو خليجي، موضحة أنها ترغب في الزواج من هندي.

وبررت زينب غازي، خلال لقاء مع الاعلامي الكويتي صالح الراشد على قناة atv، رغبتها بالزواج من رجل هندي بالقول: “أحب الثقافة الهندية واطمح ان اصل حتى للسينما الهندية”.

وتحدثت أيضا عن سبب زياده وزنها المفاجئة بعد أن كانت تتمتع بجسم رشيق يشبه “باربي”، قالت إنها تعرضت للحسد وهو ما أدى إلى إصابتها بمرض جعلها تتناول أدوية تزيد الوزن بشكل كبير.