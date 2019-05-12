تصرف مفاجىء من مصطفى حجاج في رامز في الشلال.. شاهد ماذا فعل!

كتب امير فتحي في الأحد 12 مايو 2019 05:02 صباحاً - حل المطرب المصري مصطفى حجاج ضيفا على الحلقة السادسة من برنامج “رامز في الشلال” الذي يقدمه رامز جلال عبر شاشة قناة MBC مصر.

وخلال فقرة السقوط في الشلال، فاجئ مصطفى حجاج رامز جلال وفريق عمله بمحاولة الخروج من القارب خاصة بعدما وجد الفرصة جيدة للهرب في مكان قريب وقبل ما هو محدد له من رامز مسبقا للمكان الذي يذهب اليه للتنكر في الغوريلا.

وعلى الفوز تدارك رامز الأمر وسيطر على مصطفى حجاج ومنعه من الهروب حتى لا يفسد المقلب.