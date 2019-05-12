محاكمة سرية لبريتنى سبيرز ووالديها

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
عانت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة بيرتنى سبيرز، لسنوات طويلة من نوبات اكتئاب وكانت قريبة من الانتحار، وذلك بسبب بعض المشاكل العاطفية التى خاضتها، حيث أمضت فى الفترة الأخيرة شهرا كاملا فى المستشفى، وخرجت قبل نحو شهرين.
وبعد صراعات طويلة أيضا فى المحاكم بين مطربة البوب الأمريكية ووالديها على من أقرب إلى الوصاية عليها، قررت المحكمة إجراء تقييم للوصاية عليها من قبل خبراء متخصصين فى الأمر، بعد فرض الوصاية عليها من قبل والدها لمدة 11 عاماً.
وناقشت مطربة البوب الأمريكية البالغة من العمر 37 عاما، أمورها الخاصة المتعلقة بالأموال والوصاية مع القاضية بريندا بينى فى المحكمة العليا فى لوس أنجلوس، وذلك داخل غرفة مغلقة، بعد طلب تقدمت به سبيرز بإخلاء القاعة لوجود مناقشات خاصة بأولادها وشئونهما المالية التى لا ترغب بنشرها فى الصحافة.
ومن جانبها وافقت القاضية على إحالة الأمر إلى تقييم الخبراء 730، وهى عملية تستخدم عادة لتحديد الصحة العقلية وكفاءة أحد الوالدين فى حالة طلاقهما، وهو الأمر الذى لم يتضح حتى الآن من الذى سيخضع له من قبل والديها.
والجدير بالذكر أن زوج مغنية البوب السابق، كيفين فيدرلاين، يمتلك وصاية على أطفالهما، شون البالغ من العمر 13 عاما، وجايدن 12 عاما، بعد كبوات مشاكلها الصحية التى تعرضت لها منذ سنوات.
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