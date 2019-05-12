بيرين سآت تحيي ذكرى ميلاد حبيبها الموفى في حادث أليم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

رغم مرور حوالي 15 عاماً على وفاته، إلا أن النجمة التركية بيرين سآت حريصة على احياء ذكرى ميلاد صديقها المقرب وحبيبها الأول “أفا جوراي”.

بيرين نشرت صورة تجمعها بحبيبها الراحل، وفي الوقت الذي لم ترفقها بتعليق، اكتفت برمز لقلب، بينما لاقت الصورة تفاعلاً قوياً من متابعيها، بين فريق منبهر بوفاء الفنانة الشابة لحبيبها الراحل بعد مرور سنوات طويلة على وفاته، وآخر منتقد لتذكر بيرين لـ”أفا” علناً بهذه الطريقة، رغم زواجها من الفنان التركي كينان دوغلو.

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يُذكر أن بيرين سآت وقعت في غرام “أفا” خلال مرحلة الثانوية العامة، كما أنه كان أكبر مشجع لها لاحتراف الفن، حتى أنها سبق وصرحت بأن الراحل كان له الفضل في تشجيعها على التقدم لبرنامج لاكتشاف المواهب، وبالفعل حصلت فيه على المركز الثاني، ومنه كانت البداية الحقيقية لبيرين في عالم الفن.

”أفا” توفي عام 2004 بعد تعرضه لحادث سير أليم، وكان لم يتجاوز عامه الـ20 بعد، وكانت وفاته صدمة كبيرة في حياة بيرين التي شددت على أن رحيل حبيبها الأول غيّر نظرتها للحياة كلياً قائلة: “انهرت بعدها حزناً عليه، واستغرق شفائي من هذا الجرح فترة طويلة، فهو لم يتمكّن من رؤيتي وقد أصبحت مشهورة، وبدأت بعد وفاته أنظر للحياة من منظور مختلف، وحتى في المسائل التي يشعر خلالها الناس بالانزعاج أو الحزن أو الصدمة، كنت أقول لهم: “كل شيء سيّئ يقابله شيء أسوأ»، لأن في هذا العالم هناك حقيقة اسمها الموت”.

من ناحية أخرى، تواصل بيرين سآت تصوير مسلسلها الجديد والمنتظر أن تعود به إلى جمهورها بعد طول غياب، ولكن عبر منصة جديدة، تتعاون فيها لأول مرة مع شركة Netflix، وتشارك الفنانة في بطولته أمام محمد جونسور الشهير بـ«الأمير مصطفى»، ميليسا شينولسون، و ميتين آكدولجير، حيث كان مسلسل «السلطانة كوسيم» في موسمه الأول، آخر عمل درامي عُرض لبيرين سآت عام 2015.