مادونا تسخر من «النقاب».. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

فاجأت مغنية البوب والنجمة الأمريكية الشهيرة مادونا متابعيها في كل مكان بظهورها مرتدية ملابس سوداء ويغطي وجهها نقاب أسود في مطار جون كينيدي بنيويورك.

النجمة العالمية ظهرت في مجموعة من الصور نشرتها جريدة ذي صن، حيث ارتدت المغنية الشهيرة البالغة من العمر 60 عاما زيا أسود بالكامل يغطي جسمها من رأسها حتى قدميها، واعتبرها الجميع أنها سخرية من “النقاب”.

وتتخلل زي مادونا، بعض التطريزات الشرقية باللون الأبيض على الأكمام كما ظهرت علية علامة “New York Yankees” التجارية بحروفها الأولى مطرزة على الزي.

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كما غطى رأس النجمة العالمية بالكامل غطاء أسود لا تظهر منه سوى عينيها اللتين غطتهما أيضا بنظارات شمسية، حيث كشفت الصحيفة أن مادونا خلعت ثيابها المحتشمة عند نقطة التفتيش الجمركي وتابعت طريقها لابسة تي شيرت وسروال فقط.

وعلى جانب أخر، كانت النجمة ومطربة البوب الأمريكية الشهيرة مادونا، قد وافقت على تقديم الأغنية الرسمية لمسابقة “يورو فيجن” التي تنظمها إسرائيل، وكذلك قيامها بزيارة للأراضي الفلسطينية المحتلة لتقدم حفلا غنائي هناك، حيث اتفقت مادونا على حصد مليون دولار مقابل غنائها لأثنين فقط من أبرز أغانيها في احتفالية هذه المسابقة المشبوهة، والتي تنطلق فعالياتها خلال أسابيع قليلة من الآن.

وكانت إسرائيل قد حصلت على حقوق تنظيم هذه المسابقة الأوروبية مقابل دفع رشاوي عدة، كونها غير مؤهلة لإستضافة أي مسابقات رياضية فيما يخص البنية التحتية، وغيرها من الأمور المتعلقة بالمسابقات الرياضية العالمية.