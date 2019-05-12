شيماء سيف ترد على منتقدي إطلالتها في «شقلباظ».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة المصرية شيماء سيف، لانتقادات بسبب برنامج «شقلباظ»، و الذي تشارك به في السباق الرمضاني.

ونالت إطلالة شيماء سيف، العديد من الانتقادات بسبب تقديمها دور سيدة سودانية في حالة سكر، وردت شيماء على هذه الانتقادات بمنشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”.

وقالت شيماء في ردها: “جمهوري السوداني الحبيب.. من شوية قريت كمية هايلة من كومنتاتكم كلها إهانات وسب وشتايم.. أنا ممثلة كوميدية ودوري كان كوميدي وكنت بتمنى إنكم تاخدوا الموضوع بشكل كوميدي، لأني أنا أكيد مش قاصدة أضايقكم (مش قاصدة أضايق إخواتي وحبايبي)”.

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وأضافت: “أنا آسفة لو الموضوع وصلكم بصورة سيئة، وأنا والله مش قاصدة كده.. أنا آسفة أنا بحبكم، وإنتم أكيد بتحبوني، أنا واثقة من ده وآسفة لو خيبت ظنكم فيا، في موقف أنا ماليش ذنب فيه، وربنا أعلم بنيتي تجاهكم.. بحبكم”.

يذكر أن شيماء سيف، ظهرت في برنامج “شقلباظ”، في دور فتاة سمراء اللون، وهو ما أغضب الجمهور السوداني، ووجهوا لها كثيرا من الانتقادات والسباب، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي