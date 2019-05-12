- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرضت الفنانة المصرية شيماء سيف، لانتقادات بسبب برنامج «شقلباظ»، و الذي تشارك به في السباق الرمضاني.
ونالت إطلالة شيماء سيف، العديد من الانتقادات بسبب تقديمها دور سيدة سودانية في حالة سكر، وردت شيماء على هذه الانتقادات بمنشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”.
وقالت شيماء في ردها: “جمهوري السوداني الحبيب.. من شوية قريت كمية هايلة من كومنتاتكم كلها إهانات وسب وشتايم.. أنا ممثلة كوميدية ودوري كان كوميدي وكنت بتمنى إنكم تاخدوا الموضوع بشكل كوميدي، لأني أنا أكيد مش قاصدة أضايقكم (مش قاصدة أضايق إخواتي وحبايبي)”.
وأضافت: “أنا آسفة لو الموضوع وصلكم بصورة سيئة، وأنا والله مش قاصدة كده.. أنا آسفة أنا بحبكم، وإنتم أكيد بتحبوني، أنا واثقة من ده وآسفة لو خيبت ظنكم فيا، في موقف أنا ماليش ذنب فيه، وربنا أعلم بنيتي تجاهكم.. بحبكم”.
يذكر أن شيماء سيف، ظهرت في برنامج “شقلباظ”، في دور فتاة سمراء اللون، وهو ما أغضب الجمهور السوداني، ووجهوا لها كثيرا من الانتقادات والسباب، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي
كانت هذه تفاصيل خبر شيماء سيف ترد على منتقدي إطلالتها في «شقلباظ».. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.