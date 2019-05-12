أول ظهور للفنانة المغربية فاطمة الركراكي بعد فقدانها للبصر.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، نشر الفنان المغربي هشام الوالي مقطع فيديو للفنانة المغربية الكبيرة فاطمة الركراكي، وذلك في أول ظهور إعلامي لها بعد فقدانها للبصر.

الفنانة الكبيرة ظهرت في مقطع الفيديو بروح معنوية مرتفعة، ووجهت تهنئة لجمهورها بشهر رمضان المبارك، بقولها: “السلام عليكم رمضان مبارك على الجميع الصغير والكبير”.

الوالي أرفق الفيديو، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، بتعليق، قال فيه: “عمه الأعين ليس القضية الأساسية في حياة الإنسان.. لكن عمه الفكر هو القضية الأهم، فالبصيرة هي المعيار والمقياس لإنسانية الإنسان. لالا فاطمة الركراكي تتمنى لكم رمضان مبارك كريم. والرسالة وصلت”.

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ومن جانبهم عبر عدد كبير من نشطا مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم الشديد من عدم اهتمام المسئولين بالحالة الصحية للفنانة القديرة.

وفاطمة الركراكي فنانة مغربية من مواليد 15 فبراير عام 1941، وتعتبر من أوائل الممثلات المغربيات في المجال الفني، في رصيدها العديد من الأعمال التلفزيونية والسينيمائية وكذلك المسرحية، بدأت مسيرتها الفنية في منتصف الخمسينات أما على مستوى السينما فقد لعبت أول أدوارها من خلال فيلم شمس مع حميدو بنمسعود وبعدها توالت الأدوار.