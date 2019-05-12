كندة علوش تنعي «كلبتها»: راحت رفيقتي وبنتي.. صور وفيدي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعيش الفنانة السورية كندة علوش حزناً عميقاً بعد وفاة كلبتها “توفي” التي وصفتها برفيقتها وابنتها، وقد شاركت النجمة محبيها حزنها بمنشور مؤثر نعت فيه “توفي”.

كندة نشرت صوراً مختلفة للكلبة، ومن أبرزها لقطة تجمعها بزوجها، الفنان المصري عمرو يوسف، كما نشرت مقطع فيديو طريف لـ”توفي”، وارفقتهم بتعليق كتبت فيه: “بارح راحت حبيبتي الصغيرة توفي أغلى مخلوق على قلبي بعد أهلي.. رفيقتي وبنتي اكتر حدا بيضحكني واكتر حدا مخلص وحنون مر بحياتي.. طبعاً يلي بعمرن ماربو كلب ماحيفهمو يلي عّم قولو وحيعتبرو كلامي مبالغ فيه ويلي ربى كلب حيفهم.. حيفهم شو يعني مخلوق صغير تكون انت كل العالم بالنسبة الو يستناك بالساعات بدون لا اكل ولا شرب”.

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وتابعت: “بس تغيب بيطق من الزعل وبس ترجع عالبيت بيعمل حفلة.. بيسمع كلامك وشو ماعملت مابيزعل منك حب غير مشروط حب من غير مقابل بدون مطالب وبدون احكام وبدون عتب.. مخلوق مابدو منك شي غير انك تكون موجود حواليه وتحبو وبيرضى بالقليل.. ذكي ووفي ومخلص وبيدخل البهجة عالمكان الي بيكون فيه.. مابعرف كيف بدّي انساها وصوت خطواتا الصغيرة ورايي طول الوقت مابيفارقني.. ٨ سنين ماغابت عني ولا لحظة الله يرحما.. RIP my little toffy بتمنى مااقرا تعليقات سلبية ومسيئة”.

من ناحية أخرى، كان فيلم «الأصليين» آخر أعمال كندة السينمائية، وقد شاركت في بطولته أمام منة شلبي، خالد الصاوي، ماجد الكدواني، محمد ممدوح، وغيرهم، والعمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، بينما كان مسلسل «حجر جهنم» آخر أعمال كندة علوش، والذي شاركها بطولته إياد نصار، وأروى جودة، وشيرين رضا، وهو من تأليف هالة الزغندي، وإخراج حاتم علي وخالد الحجر، حيث أنها دخلت في أجازة طويلة بعد انجابها لمولودتها الأولى “حياة” نوفمبر الماضي.