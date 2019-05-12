هند صبري تتألق بقفطان مختلف في جلسة تصوير جديدة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة التونسية هند صبري لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات، والتي اختارت لها طلّة مختلفة جمعت فيها بين الحداثة والتراث.

هند تألقت في الجلسة بقفطان وصفته الفنانة بالملكي، حيث تكون من Jumpsuit داخلية، ووضعت فوقه القفطان التونسي، فبدت النجمة في “لوك” شديد الأناقة، خاصة مع الماكياج الدخاني الذي اختارته لابراز قوة نظرة عينيها، في الوقت الذي لملمت فيه شعرها للخلف بتسريحة ناسبت إطلالتها.

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من ناحية أخرى، تنتظر هند صبري عرض أحدث أفلامها «الممر» الذي تشارك في بطولته أمام النجم المصري أحمد عز، أحمد فلوكس، أحمد رزق، إياد نصار، وغيرهم، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة، ومن المنتظر عرضه خلال موسم عيد الفطر المقبل، وتقع أحداثه في الحقبة الزمنية الواقعة بين نكسة 1967 وحتى حرب الاستنزاف.

يُذكر أن هند صبري انضمت لفريق عمل الموسم الثاني من فيلم “الفيل الأرزق” المقرر عرضه خلال الموسم الصيفي المقبل، وتشارك في بطولته أمام كريم عبدالعزيز، ونيللي كريم، والعمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.